Rooba koduklubi sai võidu, mida oodati ligi 10 aastat. Vene ajakirjanik: Severstali edu on ime! 

Severstal haaras edu 15. minutil, kui litri viskas võrku Adam Liska. Teisel kolmandikul duubeldas külalisvõistkonna eduseisu Ilja Hohlov, kuid lõpp läks ärevaks, sest Nikita Gussev vähendas 52. minutil SKA kaotusseisu 1 : 2 peale.

Ent kodumeeskonna pingutused ei kandnud vilja ning Andrei Aleksejev vormistas eelviimasel minutil lõppseisu 3 : 1. Rooba taastub paari nädala eest saadud traumast ega mänginud.

„Lugesin, et me polnud Peterburis kümme aastat võitnud, seega õnnitlen kutte ja fänne,“ sõnas Severstali peatreener Andrei Razin KHLi kodulehel. „Mängisime hästi positsioonikaitset ja arvulisi vähemusi. Kasutasime oma võimalused ära, lõime enamikest neist värada. SKA alistamine Peterburis on suure väärtusega. Meie meeskond januneb võitude järele.“

Kuiva kurgu üle ei saa Rooba ja tema kaaslased kurta, sest alates 11. oktoobrist on võidetud 15 matši 18st. Suurepärane hoog on Severstali kergitanud läänekonverentsis kolmandaks, liider Helsingi Jokerit on vaid kahe punkti kaugusel ning on pidanud ühe kohtumise rohkem.

Venemaa ajalehe Sport-Ekspress reporter Aleksei Ševtšenko arutles, miks Severstalil nii hästi läheb. „Meeskonda juhendab treener, kes teab täpselt, mida ta jääl näha tahab,“ kirjutas ta.

„Tema mängijad teavad, et ainult ülesannete täpne täitmine sillutab tee võiduni. Razin osutas võidu järel, et meeskonna selgroog on paigas, viimaste aastate muudatused on kosmeetilised. Ja sel on mõistagi kasulik efekt.“

Kuigi Ševtšenko märkis, et Venemaa spordimeedia ei kajasta enam Severstali võite nii suurte üllatustena, olla Rooba koduklubi edu ikkagi omamoodi ime. „Kõige muljetavaldavam Tšerepovetsi satsi võitude juures on see, et kunagi pole põhjust rääkida õnnest. Vahel on nii, et mõned meeskonnad on silmapaistvalt õnnelikud, kuid mitte Severstal,“ lisas ta.