Maailma üks paremaid suusahüppajaid jäi Soome koroonavangi: "Mida teha?" 

Kobayashi on väljendanud oma kimbatust Twitteris, kuhu on postitanud nii pilte negatiivsetest kiirtestidest kui ka mõtteid. „Võib-olla on juunikuise koroonaviiruse jäänused ikka veel mu kehas? Olen täielikult vaktsineeritud, näitasin oma antikehade passi, aga see ei aidanud,“ kurtis jaapanlane pühapäeval.