„KOLMAS POOLAEG" | Miks lahkub Vapruse peatreener jalgpallist? Kuidas võttis Paide riietusruum vastu Zahovaiko vallandamise? 

Premium liigas on käima läinud viimane ja kõige otsustavam nädal ning loomulikult jätkab ka „Kolmas poolaeg“ koduse meistriliiga lainel. Seekord on saates külas kaks meest, kelle hooajad on juba läbi saanud – endine Pärnu Vapruse peatreener Taavi Midenbritt ning Paide Linnameeskonna poolkaitsja Joseph Saliste.