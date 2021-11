Tommi Mäkinen: Toyotas jätkates olnuks Ott Tänak juba mitmekordne maailmameister 

AJASTU LÕPP: Endine Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen toetub Sebastien Ogier'le kaheksanda MM-tiitli toonud masinale. Peagi WRC-autosid enam Tallinnas ei kohta. Foto: Stanislav Moškov

Kui Tommi Mäkinen oli Toyota tiimipealik, tõi ta WRC-autod Tallinna külje alla, kuhu ehitas enda firma baasi. Nüüdseks on sõitjana neli MM-tiitlit võitnud soomlane Toyota rallitiimist minema saadetud ja peagi veerevad ka viimased WRC Yarised Peetri külast muuseumi poole. Ruumid võtab üle Amserv – tulevast suvest hakkab paari rallimasina hooldamise asemel sealt kuus läbi käima sadu tava-Toyotaid. Mäkinen aga lubab, et teda näeb Eestis edaspidigi – Tallinn on talle teiseks koduks.