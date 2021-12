Karjääri lõpetanud Kalju legend Wakui: Brasiilias mind sõimati, Sloveenias löödi, Tšehhis oli kihlveoskandaal, aga Eestist on ainult head mälestused 

„Koroonapandeemia mõjutas mu pere väga tugevalt. Ma mängisin Soomes, aga mu pere oli Eestis. Paar klubi on mind kutsunud treeneriks, aga jalgpallis on mu meelest võistkondade eelarved kukkunud – nii, et peamiselt olen praegu Jaapanis. Aga vähegi sobiva pakkumise korral tuleksin esimesel võimalusel Eestisse tagasi,“ tunnistab endine Nõmme Kalju ja Tallinna Kalevi poolkaitsja Hidetoshi Wakui, kes tõmbas möödunud kolmapäeval ametlikult mängijakarjäärile joone alla.