Tundmatu pätt pistis Östersundis nahka Tuuli Tomingase toidu 

„Reedest söömaaega tahtsin nendega täiendada, aga neid külmkapis enam polnud. Eeldasin, et tegu on eksitusega, kuid hiljem saabus mu Facebooki postkasti sõnum, et meiega samas hotellis olevate poolakate toit on samuti kaduma läinud ning üks nende tiimi liikmetest oli märganud ringi luusimas kahtlast meest, kes astus uksest sisse, tegi omale kohvi, kadus külmkapi juurde ja veidi hiljem kõndis sirge seljaga meie hotellist välja. Hotelli personaliga suheldes selgus, et tegu on ilmselt vargusega ja oma toitu ma enam ei näe.“