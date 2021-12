Viljar Voog | Tegelikku aasta meessportlast, kelle võidusummad suuremad Kontaveitistki, pole isegi EOK parimate nimekirjas! 

Ottomar Ladva on tänavu võitnud pokkeriga kõvasti üle kahe miljoni euro.

Kolmapäeval alanud aasta parimate sportlaste valimine on kõige lahtisem meeste arvestuses, kus meie atleetidel tänavu kõige kirkamad võidud puuduvad. Muuhulgas on EOK kodulehel avaldatud nimekirjas jalgrattur Rein Taaramäe, kes kandis etapivõidu tulemusel suurtuur Vuelta liidrisärki ja OM-finaalis seitsmenda kohaga Eesti rekordit parandanud Rasmus Mägi. Üks oluline sportlane on aga välja jäetud.