Kas ajalugu kordub? Juventus on sobingute pärast uurimise all ja võib kukkuda Serie Bsse

Juventuse spordidirektor Maurizio Arrivabene, asepresident Pavel Nedved ning president Andrea Agnelli on Itaalia võimude poolt uurimise all.

Itaalia tarbijaõigusi kaitsva ühenduse sõnul on Torino Juventus tegelenud aastaid „loova raamatupidamisega“ ja löönud mängijate ostu-müügisummad kunstlikult lakke. Ehkki patust pole puhtad teisedki Serie A klubid, siis skandaali keskmes on viimasel kümnendil Itaalia vutti valitsenud Juventus, mille juhid on andnud juba Torino prokuratuurile ütlusi. Kas tõesti ajalugu kordub ning Juventus saadetakse taas Serie Bsse?