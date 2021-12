GALERII | SAUN MIINUSKRAADIDEGA: Flora hävitas Levadia esimeses tiitlimängus. Kapten Lepistu: me ei tulnud iseendaga toime 

Levadia kapteni Brent Lepistu hinnangul põles meeskond eile vaimselt läbi. „Me ei tulnud toime teatud asjadega, eelkõige iseendaga,“ sõnas ta. „See oli väga halb üllatus. Eilne trenn oli fantastiline. Täna olime terve päev koos hotellis, kõik tundus suurepärane. Aga näed, see on see jalgpalli üllatuslik pool.“

Flora peatreener Jürgen Henn märkis, et nad ei tohi selle võidu najal veel pilvedesse tõusta ning peavad hoidma ärevuse ja keskendumise õiges tasakaalus. „Kindlasti pole see lihtne, aga meil on meeskonnas päris palju kogenud mängijaid, kes on sellistes olukordades varem olnud. Ja eelis on endiselt Levadial. Meil on ainult taganttulija eelis.“