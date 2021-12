MIS VIIS ELVIS BRAUERI NIMEVAHETUSENI? Asjaosalised meenutavad saatuslikku kihlveopettust: "Hakkas süüdistamine ja otsimine, et kes välja andis." 

6. juuli 2013. Kell 19.00 peaks Kadrioru staadionil saama avavile Tallinna Levadia ja Tallinna Kalevi vaheline Premium liiga kohtumine. Mängijad lõpetavad traditsioonilise soojenduse ja lähevad ca 15 minutit enne matši algust riietusruumidesse, kuid järsku kõlab vile ja kohtunik teatab, et mäng jääb ära. Mõlema meeskonna leeris tekib palju siginat-saginat, aga võib aimata, et Levadia riietusruumis on meeste näod palju nõutumad kui Kalevi omas. Sest seal teatakse, milles asi ja pigem on küsimus „kes?“, mitte „mis toimub?“.