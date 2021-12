KÄRE PAKANE! Äsja Kläbot & co'd kimbutanud krõbedad miinuskraadid valmistavad nüüd peavalu laskesuusatajatele 

MK-sarja avanädalavahetusel näitas kraadiklaas Östersundis umbes seitset miinuskraadi, mis on veel igati optimaalne. Samal ajal jätsid paljud tipud eesotsas Johannes Hösflot Kläboga pühapäeval Rukal startimata, sest murdmaasuusatajate jaoks oli temperatuur liiga külm. Ametlikus protokollis on kirjas, et meeste 15 vabatehnikadistantsi ajal oli külma -18,5 kraadi.

Rootsi koondise peatreeneri Johannes Lukase sõnul on ilm hooaja alguse kohta tavapäratult külm. „See on paras pähkel. Laskmise juures on käte ja sõrmede osakaal väga suur, aga külmaga kasutavad suusatajad sageli paksemaid kindaid, mis omakorda pärsivad sõrmede tunnetust,„ selgitas Lukas Aftonbladetile. „Kui aga jätta õhemad kindad, siis on see sellise külmaga päris riskantne. Nii külma ilmaga on päris raske õigeid otsuseid langetada.“