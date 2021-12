Rasmus Mägi konkurent krooniti maailma parimaks, naiste seas lõi laua puhtaks Jamaica imenaine 

„Ma olen väga õnnelik,“ tunnistas 45,94 uuteks rekordnumbriteks jooksnud norralane galal. „Kui ma Tokyos esimest korda seda aega nägin, siis arvasin, et see on mingi eksitus. Ma tõesti ei uskunud seda. Enda võidus ei olnud ma enne finišijoone ületamist sugugi kindel, see oli väga pingeline. Ma annan endast alati maksimumi ja ei tea täpselt, mis minu selja taga toimub. Kui sain aru, et 45,94 on õige aeg, siis mõtlesin, et „see pole üldse halb, võtan vastu!“.