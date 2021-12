WTA rakendas Hiina puhul karme meetmeid, suu tuleb puhtaks pühkida ka aastalõputurniirist 

Aastate eest paarismängus maailma esinumbriks olnud Peng avaldas juba mitu nädalat tagasi Weibo sotsiaalmeediaplatvormil, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda astuma, millele järgnes hiljem konsensuslik suhe. Hiljem on teda avalikkuse ees nähtud vaid korra, kui rahvusvaheline olümpiakomitee avaldas pressiteate, et hiinlannaga suhtlesid nii president Thomas Bach, ROKi sportlaskomisjoni liige Emma Terho ja ROKi liige Li Lingwei. ROKi sõnul tänas Peng tema pärast muretsemast, aga tal on kõik hästi.

Hiina on tennisemaailmas tähtsas rollis ja kuigi viimased kaks aastat pole seal saanud koroonapandeemia tõttu ühtegi WTA turniiri toimuda, siis 2019. aastal peeti seal koguni üheksa kõrgetasemelist turniiri, milles jagati auhinnarahadena välja üle 30 miljoni dollari.

„Mul on väga kahju, et asi on nii kaugele jõudnud, aga Hiina võimud pole jätnud WTAle muud võimalust,“ teatas Simon. „Kui Hiina ei astu meie palutud samme, siis ei saa me enda mängijate ja taustajõududega riske võtta ja neid Hiina lähetada. Loodetavasti võetakse meie palveid kuulda ja Hiina võimud võtavad teemat tõsiselt.“