Lewis Hamilton: sellel hooajal tiitli võitmine oleks mu suurim saavutus 

„Mäletan oma esimest ja teist tiitlit, närvilisus, mis oli 2008. aastal Brasiilias või magamata öid 2014. aastal Abu Dhabis. Sel aastal on teistsugune rahulikkus. Ma ei tea, miks… äkki seepärast, et mul on selliseid kogemusi varem olnud,“ vahendasid briti väljaanded mehe sõnu.

Samal teemal Vormel 1 HÜVASTI, SÖÖR FRANK WILLIAMS! F1-ajaloo edukaim tiimipealik kihutas 35 aastat surmal eest Hamilton võitis esimese tiitli 2008. aastal McLareniga, kui ta edestas Ferrari pilooti Felipe Massat vaid ühe punktiga. Sealjuures oli viimasel etapil kodupubliku ees võistelnud Massa veel viimasel ringil ise tiitlis kinni. Aga teised esikohad on tulnud Hamiltonil üsna mängeldes, sest alates 2014. aastast on tema leivaisa Mercedes vormel 1 sarja valitsenud.

Kuid tänavu suudavad Red Bulli vormelid Mercedestega võidu sõita. „Kas see oleks mu suurim meistritiitel? Kui ma selle võidan, siis ma arvan, et jah. Keegi peale Michael Schumacheri pole suutnud kaheksanda tiitli eest võidelda. See on uus koht, kaardistamata territoorium,” rääkis seitsmekordne maailmameister.

Kui tal õnnestub sel hooajal tiitel võita, siis tuli Hamilton välja 19punktilisest kaotusseisust, mis oleks tema karjääris suurima tagasitulek. Briti sõnul on meenutavad tema hiljutised edusammud, eriti aga võit Brasiilia etapil, kus ta kvalifikatsioonis diskvalifitseeriti ja tõsteti stardiruudustikus lõppu, talle nooruspõlve ja kardivõistlusi.

„Need on minu lemmikud võidusõidud, kui ma pean keerulisest seisust välja tulema. Tänavune aasta on hämmastav. Aasta alguses oli periood, kus võitsime just Bahreinis ja siis tuli paar võistlust, kus jäime Red Bullist maha. Nad olid kolm-neli kümnendikku kiiremad ja teadsin, et meie vormelit väga enam ei arendada. See oli tõeline väljakutse ja ma armastan seda,“ jätkas ta.

Nii on Hamilton loobunud eraelulistest kokkulepetest ning viimase nädala veetis ta Mercedese vormelitiimi peakontoris simulaatoris. „Olen teinud kõvasti tööd ja üritanud leida tasakaalu trenni ja muu elu vahel. Pean mõtlema, et kuhu ma ennast luban ja kuhu mitte. Pühapäeval pidin minema Briti moeauhindade jagamisele ja istuma seal kena laua taha, aga sain aru, et ma ei saa sinna minna. Pean olema trennis, pean keskenduma spordile ja ma ei saa riskide koroonasse nakatumisega. Olen loobunud tänavu paljust, aga ma ei kahetse midagi.”