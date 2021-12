Tuuli Tomingas tulistas siniseks löödud silmaga kõik märgid alla ja tegi hooaja parima tulemuse. "Mind ei rahulda see sõidukiirus."

Eestlanna edu võti oli eksimatu laskmine. Suusarajal tuli viimasel 2,5 km pikkusel ringil väike äravajumine, mille tõttu loovutas ta kümmekond positsiooni. Puhtas suusatamises kaotas ta kiireimale naisele, Elvira Öbergile 1.30,5. Seda on pühapäevase sprindiga võrreldes nelja sekundi jagu enam (52.–53. aeg).

„Rahul kindlasti ei ole,“ ütles Tomingas telefonitsi Õhtulehele. „Mind ei rahulda see sõidukiirus, mis praegu on. See pole see, mis võiks olla. Samas, arvestades, et ma pole eelnevate päevade jõusaalitrennidest ära taastunud, siis tegelikult üldjoontes ei saa pettunud olla.“

Ta selgitas, et üritas pühapäeval ja üleeile jõusaalis lihastesse särtsakust tekitada. Eelmisel nädalal tundis ta suusarajal kerget tuimust. „Üldjoontes on ainuke asi, mis aitab, võistlemine. Usun, et mida aega edasi, seda paremaks seisund ja sõidutunne lähevad,” ütles Tomingas.

Ta tunnistas, et eriti karmilt andis lihasväsimus tunda viimasel ringil. „Läks raskeks, aga andsin endast parima.”

Lasketiirus tegutses ta hoolimata siniseks löödud sihtimissilmast eeskujulikult. „Sellega on natuke naljakas lugu,“ alustas Tomingas juttu, kuidas ta endal suusakepiga silma äsas. „Üleeile oli külmem ilm. Mul tuli laskumisel kapuuts peast ära, hakkasin seda pähe tagasi kohendama nii, et kepp vastusõidusuunda. Paraku maandus suusakepp maha ja lõi mulle käega otse silmaauku. Mul on nüüd silm sinine, aga õnneks väga paiste ei läinud. Külm ilm soosis.“

Võistluse võitis austerlanna Lisa Theresa Hauser ajaga 19.30,2. Ta tulistas kiiresti ja täpselt ning suusatas samuti hea hooga (4.–5. aeg). See on tema elu kolmas etapivõit. Teise koha punktid võtab kaasa rootslanna Elvira Öberg (+12,5), kelle võidu nurjasid kaks trahviringi. Kolmanda koha saavutas valgevenelanna Hanna Sola (1; +14,4). Tomingas kaotas Hauserile 1.05,7.

Teistest eestlannadest oli parim Susan Külm, kes sai 113 lõpetanu seas 76. koha (1; +2.32,7). Regina Oja oli 89. (2; +2.46,2) ja Johanna Talihärm 94. (2; +2.59,0). Kui võrrelda suusaaegu pühapäevase sprindiga, siis nii Külm kui ka Talihärm andsid Öbergile täna rajal vastavalt 38,9 ja 20,6 sekundit rohkem ära (Külm 97. aeg, +2.28,2; Talihärm 92. aeg, +2.19,6). Oja ei võistelnud pühapäeval, täna suusatas ta päeva 96. aja (+2.26,0).