Transi peatreeneriks palgatud Soome jalgpalli elav legend: mulle meeldib mõelda, et vutti mängitakse publikule ja ei loe ainult tulemused 

Kuna 34aastane Roman on klubita ning 22aastane Sergei mängib Soomes, kas siis võime uuel hooajal näha üht neist Narvas. „Ei, ma ei usu. Sergei on minu käe all olnud mitu korda, aga iga kord muutusid teised kadedaks, et ta mängib tänu isale. See tegi talle haiget. Ta oli enne mind Jurmala Spartaksis ning kui mind kutsuti treeneriks, siis ta oli selle vastu,“ tunnistab Aleksei Jerjomenko seenior, et poegi ta Transi kaasa ei võta.