Kläbo pani logotülile punkti, kuid vaikis pressikonverentsil. „Skandaali peategelane on tüdinenud!“ 

„Vastupidi, see võib olla kahjulik, sest nende sõltumatus satub küsimuse alla. See pole kummalegi osapoolele hea.“

Ta lisas: „Ma näen selles probleemi, et Viaplayst on saanud suusaliidu kommertssponsor. Viaplay kajastab suusasporti ajakirjanduslikult, aga on samal ajal sponsor. See võib tekitada küsimusi meie sõltumatuse ja usaldusväärsuse kohta. Otsustasin sellest hoiduda ja panna Rukal selga võistlusdressi, millel pole Viaplay logo.“