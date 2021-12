WTA lahkub, ATP ootab, ROK ärkas: Hiina tenniseskandaal kogub aina tuure 

SURVE ALL? Ei ole kindel, et Peng Shuai saab Hiinas vabalt elada, rõhutab WTA. Foto: Andy Wong / AP / Scanpix

Naiste tennise katusorganisatsioon WTA teatas, et ei pea Hiinas enam ühtegi turniiri, enne kui nad pole saanud kindlust, et endise maailma esinumbriga paarismängus Peng Shuaiga on kõik korras. Meeste ATP-karusell esialgu sama ei kavatse.