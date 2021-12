Hamilton juhtis tähelepanu inimõiguste rikkumisele Saudi Araabias: ma ei tunne end siin mugavalt 

Organisatsioon Human Rights Watch on etapi toimumist kritiseerinud ja teatanud, et F1 sealviibimine aitab kaasa Saudi Araabia valitsuse pingutustele pesta riigi maine puhtaks.

Mercedese piloot rõhutas, et on saanud Saudi Araabias sooja vastuvõtu osaliseks, kuid leiab, et F1 ülesanne on juhtida ka tähelepanu riigis valitsevatele probleemidele. „Kas ma tunnen end siin mugavalt? Ma ei ütleks, aga see pole minu valik siin olla,“ ütles Hamilton täna, vahendab Autosport.