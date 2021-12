Tartu tõmbas Valgevene hõbedameeskonnale koti pähe 

„Mulle meeldis, et meeskonnal oli ka turniiri teisel päeval hea energia,“ sõnas Tartu peatreener Nikolajs Mazurs pressiteate vahendusel. „Kõik mängijad said käe valgeks ja panustasid võitu ka korraliku kaitsemänguga. Tahame seda kindlasti jätkata, et terve meeskond mängiks ühtlaselt. Tänud meestele pingutuse eest ja pärast paaripäevast puhkust oleme Riia VEFi jaoks valmis.“