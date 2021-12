TÕUSEV TÄHT: Haapsalu koolipoiss särab Euroopa kadettide vehklemisparemikus 

Kas see on võimalik, et 16aastane Eesti poiss õpib hästi, teeb edukalt sporti ja oskab vältida teismelistele pahatihti saatuslikuks osutuvaid karisid? Tundub ebareaalne, ent ometi sirgub nii andekas nooruk Haapsalus. Aeg on tuttavaks saada epeevehkleja Oliver Laasikuga, kes hoiab Euroopa omaealiste edetabelis neljandat kohta.