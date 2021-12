Kristjan Ilves oleks tõrkuva varustuse tõttu Lillehammeri hüppemäel peaaegu kukkunud: täielik anomaalia!

„Mul oli klambri tagaosaga probleem,“ selgitas Ilves Õhtulehele. „Vasak suusk lihtsalt jäi alla, oleksin peaaegu kukkunud. Selles mõttes täiesti anomaalia, sest hüppasin sama varustusega Rukal ka, aga pärast vaatasin üle selle ja tõepoolest see pulk, mis seal taga on, ei liikunud nii hästi kui teisel suusal.“

Kiita polnud ka Ilvese proovihüpe: 85,8 meetri pikkune õhulend andis 41. koha. „Proovivoorus ma lihtsalt tõukasin liiga vara ja tegelikult ka siis suusk ei tulnud, aga ma arvasin, et see oligi sellepärast, et tegin halva hüppe, aga PCR-is oli suht okei hüpe ja lihtsalt suusk ei tulnud ülesse. Siis sain aru, et see ei saa lihtsalt [hüppe]tehnikast olla,” ütles ta.