Kaitseväest otse MMile: Eestit esindab rannavolle suurturniiril huvitaval kombel kokku sattunud duo 

Koroonapandeemia tõttu lükati nii U21 kui ka U19 vanuseklassi rannavolle MM aga veelkord edasi, sedapuhku kolme kuu võrra, detsembrisse. Et Meiusel on saalivõrkpallis TalTechi meeskonnas kanda tänavu tähtis roll ja enne Eesti karikavõistluste poolfinaalseeriat Tallinna Selveriga ei saanud klubi teda MM-ile lasta, panid võrkpallientusiastid pead kokku ja mõtlesid välja lahenduse.

19-aastast Kaisi ja Saviauku seob siiski päris palju. Mõlemad kuuluvad tänavu TalTechi meeskonna hingekirja, kuid on „veetnud“ hooaja esimese poole hoopis kaitseväes. Korra on mehed olnud koos rahvusvahelisel võistlusel poodiumilgi: 2019. aastal Kaasanis toimunud EEVZA U18 vanuseklassi etapil teenisid Kais ja Meius hõbeda ning Saviauk ja Rauno Haidla pronksi.

Tänu MM-ile said Kais ja Saviauk kaitseväest paarinädalase vabastuse, et tähtsaks võistluseks mitte otse kasarmust startida. Nii valmistutigi Rivo Vesiku käe all MM-iks kuus päeva. Täna hommikul anti Teras Beachi rannahallis viimane lihv enne õhtust lendu. Reis on pikk - esmalt Tallinnast Istanbuli ja sealt edasi Phuketisse - ning kohapeal ootab meie noori 30kraadine kuumus. Teras sobis seega oma kõrge temperatuuriga ettevalmistuseks kenasti.

Infot osalejate kohta pole rahvusvaheline võrkpalliliit veel avaldanud, kuigi MM-i alguseni on jäänud vaid pool nädalat. Küll aga on teada see, et lisaks U21 ja U19 MM-ile toimuvad Phuketis samal ajal ka täiskasvanute Aasia meistrivõistlused, mis tähendab, et melu rannakeskuses ja selle ümber peaks olema igati mõnus. Turniiri alustavad eestlased teisipäeval. Treenerina läheb Taisse kaasa legendaarne Peeter Kais.