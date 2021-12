„Tehvandi ja Kuutsemägi, silmad kinni puudest läbi!“ Otepää MK-etapi avab rämmar 

Kell 19 algavale avatseremooniale pääsevad MK-etapi külastajad, kes on soetanud kas MK-etapi ühepäeva või kahepäevapileti. Äsja oma teist minialbumit „kõik on süüdi“ esitlenud 5MIINUST võtab koha sisse Tehvandi K90 hüppemäe jalamil, kus järgmisel päeval võtavad mõõtu juba maailma parimad kahevõistlejad.

Otepää MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardti sõnul ootab suusapeolisi fantastiline talvemeeleolu. „Üle hulga aja on Otepääl suur rahvusvaheline sündmus ning mul on väga hea meel, et ilm toetab selle sujumist imeliselt. Meie lootus Kristjan Ilves on suurepärases vormis ning ta ootab teie kaasaelamist. Eesti rahvas peab aga kiirustama, sest piletid lähevad kui soojad saiad,“ sõnas Markvardt.