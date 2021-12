Kuldne Eesti epeenaiskond teenis lõimumispreemia 

Kuldmedali võit olümpiamängudel näitas, kuidas sport ühendab inimesi ning kuivõrd edukad saavad olla mitmekesised kollektiivid, kus igaühe panust väärtustatakse ja kus igaüks loeb sõltumata erinevustest. Žürii arvates on see saavutus inspireeriv eeskuju paljude jaoks ning tuletab meelde, et ainult koos oleme tugevad.