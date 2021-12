Jüri Vips pääseb esimesele sprindisõidule kolmandalt stardikohalt 

Laupäeval on kavas kaks sprindisõitu, millest esimesele (algusega kell 14.30) pääseb Vips rajale kolmandana, kuna selle sõidu stardiks keeratakse kvalifikatsiooni esikümme ümber. Teise spirindisõidu (20.40) stardirivi selgub esimese sprindi põhjal; pühapäevase põhisõidu (16.25) puhul on aga selge, et sinna tuhiseb eestlane kaheksandana.