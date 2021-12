Artti Aigro pääses Poolas napilt põhivõistlusele 

Aigro märkis kvalifikatsiooni järel antud lühikommentaaris, et ta ei kohanenud Wisla mäega nii kiiresti ära kui oleks lootnud ja seetõttu oli tal raskem mäele pihta saada. „Nüüd on üks päev enne põhivõistlust vaba ja loodan sel päeval tehnilistele nüanssidele keskenduda, et taas jälle ree peale saada,“ lisas Eesti parim suusahüppaja.