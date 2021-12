Miks jättis EOK Tänaku parimate meessportlaste nimekirjast välja?  

Kanter osutab, et probleem peitus mõne aasta taguses otsuses, tookord polnud selle taga EOK sportlaskomisjon. „Minu silmis on ralli võistkonnasport. Kunagi loodi pretsedent, reegleid painutati ja see tegi asja segaseks, miks üks kord on nii ja teine kord naa. Sportlaskomisjon on Otti alati näinud võistkonnasportlasena. Kui [neljapaadis sõudev] Allar Raja oleks individuaalses arvestuses nimekirjas, siis mida peaksid tundma teised kolm meest? Kui me vaatame eraldi Otti, siis kuhu jääb Martin Järveoja saavutus?“ küsib EOK sportlaskomisjoni esimees Gerd Kanter, kes oli koosolekul teema algataja.