60 KORDA TEHTUD! Ratasepp pöörase katsumuse viimasest päevast: nautimisest oli asi kaugel, pigem oli see ellujäämine 

Ratasepp sulpsas reede hommikul Playitase spordikuurordi basseni tavalisest 20 minutit varem, et jõuda finišikanga alla enne päikeseloojangut. Paraku algas viimane päev kohe tagasilöögiga: nimelt selgus rattarajale siirdudes, et jalgratta käiguvaheti ei tööta! Õnneks oli rattatöökoda kohe sealsamas ja nii asusid mehaanikud asja uurima ja puurima. Lõpuks leiti viga üles, nimelt oli käiguvaheti blipbox'i patarei tühjaks saanud. Kui see sai vahetatud, asus Ratasepp pedaalima, kuid 23 minutit oli ikkagi kaotsi läinud.