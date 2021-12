KOMMENTAAR | FIFA oleks Tallinnas Keskerakonna kukutanud 

Küsimata küsimuste sekka jäi ka üks asi, mis on kogu plaani juures pisut kahe silma vahele jäänud. Alles see ju oli, kui FIFA pidas suurt plaani enda korraldatav klubide MM tõeliselt suureks ja oluliseks võistluseks muuta. Mis on sellest saanud ja kuhu mahuks selline turniir olukorras, kus iga suvi oleks koondise suurturniiridest tiine?

Mõni Euroopa ja Lõuna-Ameerika jalgpalliriik on käinud välja idee iga kahe aasta tagant toimuvat MMi suisa boikoteerida. UEFA-l on tegelikult olemas hoovad, et MM jääks iga nelja aasta taguseks sündmuseks: korraldada see ise! Samamoodi nagu Copa Américas, kus osaleb peaaegu igal korral mõni võistkond väljastpoolt Lõuna-Ameerikat, võiks ka UEFA soovi korral EMi laiendada ja sinna kutsuda ka teiste maailmajagude paremad.

Kutsuda võiks sealjuures täiesti sportlikul alusel, põhinedes teiste maailmajagude viimaste meistrivõistluste tulemustel. Euroopas jääks valiksüsteem samaks, finaalturniir oleks aga teiste tippkoondiste võrra pisut suurem. FIFA on niikuinii MMil Euroopa osakaalu vähendanud – selline Euroopa lahtiste meistrivõistluste mõte garanteeriks MMist suisa parema kvaliteediga koondisteturniiri.

See on aga vaid uitmõte. Status quo on piisavalt ilus, konkreetne ja süsteemne. Las ta jäädagi nii!

Koondiste tulevik: oktoober ja märts?

FIFA ettepanekute koosluses leidus ka üks suhteliselt mõistlikult kõlav osa, mis aga Eesti jalgpallisõbrale kardetavasti eriti ei istu. Nimelt toimuksid FIFA nägemuse järgi koondiseaknad edaspidi senisest tunduvalt harvemini, kuid see-eest pikemalt. Plaani järgi oleks hooaja sees vaid üks (oktoobrikuu) või kaks (oktoober ja märts) koondiseakent, kuid erinevalt praegustest kümnepäevastest sutsudest oleksid need lausa kuu aja pikkused.