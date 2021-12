Carlsen ja Nepomnjaštši pakkusid kuuendas partiis vaatemängu, mis pani maailma maleüldsuse vaimustusest käsi kokku lööma 

Nii valgetega mänginud norrakas kui ka tema vastane tegid partii jooksul mitmeid vigu, kuid kumbki neid ära kasutada ei suutnud. Kuid viimaks see Carslenil ikkagi õnnestus ning ühtlasi purustati MM-tiitlimatšide ühe partii pikkuse rekord: senine tipptulemus pärines 1978. aastast, kui Viktor Kortšnoi ja Anatoli Karpovi leppisid 124. käigu järel viiki.

„See oli draama ka minu jaoks,“ tunnistas Carlsen partii järel ajakirjanikele. „Oluline oli jääda kannatlikuks. Teadsin, et pean võimalikult kaua ootama, enne kui midagi üritan, et ta muutuks kannatamatuks.“

Nepomnjaštši polnud lahingu järel erilises jututujus ja tõdes, et partii polnud tema jaoks kõige mugavam. „Tundsin, et pean mängima rohkem kui viigi peale. Aga Magnus suutis oma saavutatud edu ära kasutada,“ tõdes venelane.

Maleüldsus oli partiist aga vaimustuses. Mõned näited sotsiaalmeedia säutsudest.

„Imeline partii! 7 tundi ja 45 minutit sügavat keskendumist kõrgeimal tasemel. Pange see endale kõrva taha, kui teile öeldakse, et male pole sport või et füüsiline vorm pole seal tähtis,“ kirjutas legendaarne Garry Kasparov.

„Kuues partii. Milline hämmastav võitlus see oli! 7 tundi ja 45 minutit. Huhh!“ lisas Ungari suurmeister Judit Polgár.

„Carlseni ja Nepomnjaštši kuues partii kestis kauem kuid kogu Netflixi „The Queen's Gambiti“ seriaal“– Olimpiu G. Urcan.