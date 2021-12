Tuuli Tomingase lootused punktikohast kustusid viimases lasketiirus: "See oli täielik põrumine."

Lootused punktikohale kustusid aga neljandas tiirus, kus üles jäid kolm märki. Tomingase lõppkohaks jäi 46., kaotust Röiselandile kogunes 4.25,9. „Punktikoht jäi kindlasti lasketiiru taha. Viimane tiir oli täielik põrumine. Ilmselt võtsin kohe alguse kehva asendi ja see on täiesti minulik - võin lasta puhtalt, aga vahele teha kolm-neli möödalasku,“ arutles ta sõidu järel Õhtulehega suheldes.

Kui kaks päeva tagasi sõnas Tomingas, et tema suusakiirus jätab praegu soovida, siis vähemalt see pool läheb sportlase enda hinnangul päev-päevalt paremaks. Täna näitas ta rajal 46. suusaaega, aga kesine laskmine viis motivatsiooni alla ehk vajaduse korral oleks ta suutnud endast ilmselt rohkem välja pigistada. „Ma hindan tänast sõitu normaalseks. Nurisemise kohti on, aga sellise laskmise puhul jääb natuke ka motivatsiooni taha. Minu eeliseks olid täna kindlasti sirgemad osad ja laugemad tõusud. Kui sirgetel läksin ette, siis järskudel osadel läksid teised omakorda minust ette,“ kommenteeris eestlanna.