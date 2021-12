Maailma rikkaim klubi teenis lõpuks hooaja esimese võidu, Xavile debüütkaotus 

Saudi Araabiast tulnud Newcastle’i omanike väärtuseks on 320 miljardit naela, aga esimesed reaalsed kulutused, mis meeskonnale platsil kaasa aitaks, saavad nad teha jaanuaris. Praegu teeb platsil tegusid Mike Ashley rahakoti pealt kokku pandud sats, kelle esimese 14 mängu saldo oli seitse viiki ja sama palju kaotuseid. Laupäeval teeniti Callum Wilsoni väravast siiski Burnley vastu hooaja esimene võit.

Inglismaa liigatabel on nüüd põnev, sest alumine kolmik – Burnley, Newcastle ja Norwich - on kogunud võrdselt kümme punkti. Kõige napimalt edestab triot 13 punkti peal olev Watford.

Inglismaa kõrgliiga laupäev on olnud intriige täis, sest seni liidrikohal olnud Chelsea kaotas 2 : 3 West Ham Unitedile ja see avas värava Liverpoolile, kes Divock Origi neljanda üleminuti väravast Wolverhampton Wanderersi 1 : 0alistas ja ise liidriks tõusis. Samas võib Premier League saada ühel päeval kolmanda erineva liidri, kui Manchester City peaks võõrsil alistama Watfordi.

Oma esimese kaotuse teenis novembri alguses Barcelona eesotsa astunud Xavi, kui Real Betis teenis Juanmi väravast Camp Noul 1 : 0 võidu. See tähendab, et Barcelona kaotab liigaliidrile Real Madridile juba 13 punktiga ja peetud on sama palju kohtumisi.