VIDEO | DRAAMA! Pika puuga kiireimat ringi sõitnud Verstappen põrutas kvalifikatsiooni viimases kurvis seina ja kinkis võidu Hamiltonile  

„Ma ei saa täpselt aru, mis mu kiirel ringil juhtus. Kolmas koht on pettumus, aga vähemalt nägime, et auto on siin rajal kiire. Eks näis, mis homme saab,“ kommenteeris Verstappen võistlusjärgses intervjuus. Hamilton tunnistas, et Saudi Araabias on väga raske rada. „Päris imeline, mis siia on suudetud ehitada. Fenomenaalselt kiire ringrada. Meeskonna jaoks on tänane tulemus suurepärane ja imeline töö ka Valtterilt. Ta on selle spordiala ajaloo parim meeskonnakaaslane!“