SUPER! Zirk ujus lühikese ajaga kaks võimsat Eesti rekordit ja aitas oma koduklubi taas maailma parimaks

Eelmist 200 meetri liblikujumise rekordit, mis samuti tema nimel oli, edestas ta enam kui sekundiga. Zirkile andis see tulemus kolmanda koha, võitis Teppel Morimoto ajaga 1.50,44 ning teiseks tuli Zirki tiimikaaslane Chad le Clos ajaga 1.50,97. Mõni aeg hiljem hüppas Zirk basseini juba 200 meetri vabaltujumises, kus sai kirja aja 1.42,92. 2020. aasta novembris tema enda ujutud Eesti rekordist oli see parem ligi poole sekundiga. See aeg andis Zirkile neljanda koha ja võitnud Townley Haas sai kirja 1.42,18.