Läbi raskuste kõrgliigasse püsima jäänud Tammeka tegvjuht: ma ei näe põhjust, miks peaksime klubina peeglisse vaatama 

Pärast hooaja viimast mängu tegid Tammeka mängijaid Sepa staadioil kogunenud fännidega ka ühispildi. Põlvedele laskunud poolkaitsja Sander Kapperi olekust paistab, et kergendus on suur: lõpp hea, kõik hea!

Kahel eelmisel hooajal jalgpalli Premium liiga viienda kohaga lõpetanud Tartu JK Tammeka pidi tänavu oma meistriliiga kõlbulikkust tõestama üleminekumängudel, kus tänu koduväljakul võetud 3 : 0 võidule Tallinna Kalevi üle suudeti koht kõrgemas seltskonnas siiski säilitada. Tammeka tegevjuht ja klubi legendaarne mängija Kristjan Tiirik möönis selle mängu järel Sepa staadionil antud intervjuus, et hooaeg oli keeruline, kuid lõpuks on kõige tähtsam see, et Tartu ja Tammeka on ka järgmisel aastalPremium liigas esindatud.