NUNNUHOIATUS: Peterburi Zeniti jalgpallurid tulid mängule, koerad süles 

30. novembril tähistati ülemaailset lemmikoomade päeva ning sel puhul Venemaa valitseva meistermeeskonna pallurid kutsad staadionile kaasa võtsidki. Tegemist on kogukondliku projektiga „Koertel on kodus parem!“, millega Zenit ühines. Projekti eesmärgiks on meenutada inimestele lemmikloomade pidamisel vajalikku vastutust ning aidata koguda raha kohalikele koerte varjupaikadele.