KIRSS SAI ASETATUD TORDILE! Levadia lõpetas ajalukku minevas lumemängus Flora vastu pika ja nukra seeria. Levadia peatreener: tegime mängijatele väikse ajupesu ja näitasime suurt sisu

Kolmapäeval kaotas Levadia samale vastasele 1 : 5 ja nii oli pühapäevase kohtumise eel paljude silmis favoriidiks just Flora. Levadia peatreeneri Vladimir Vassiljevi sõnul said mängijad vahepeal väikse ajupesu osaliseks. „Igaüks sai aru, kui suur löök see meie egole oli. Mängus oli palju ja nii ei tohi ühtegi derbit kaotada. Tegime väikse ajupesu ja lühikese analüüsi. See on meie kõigi võit. Kõik analüüsisid iseennast, et mis tuleb paremini teha. Võib-olla põlesime natuke läbi, aga see on meile kombeks, et pärast suurt kaotust tuleme tugevamana tagasi. See ongi meie trump, et kui mugavustsooni langeme, siis lööb keegi vastu pead ja ärkame üles. Hea, et polnud üks mäng, vaid oli kaks. Kaotus andis meile lisamotivatsiooni ja täna näitasime väga suurt sisu.”