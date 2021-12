Johaug pidi Norra teatenaiskonna ankrunaise staadionilt ära talutama: ta oli nagu linnas käinud sõbranna! 

Vaevalt on kaaslastel Fossesholmile midagi ette heita, sest ta pigistas endast nii palju välja, et Therese Johaug pidi aitama noort kolleegi finišialast ära talutada. „Oli nii kange,“ sõnas Fossesholm hiljem Norra rahvusringhäälingule (NRK). „Johaug ütles mulle, et see oli nagu linnas pidutsemas käinud sõbranna jälgimine.“