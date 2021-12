STOPPKAADER: kas Levadiale tiitli toonud värav oli ikka reeglipärane? 

Kahjuks on peamine õppetund tiitli saatuse otsustanud mängust, et ERRi teleülekannete kvaliteet pole piisav. Nii polnud ükski eetrisse lastud kordusest piisavalt selge, et ära näidata, kas 50. minutil ja 1 : 1 viigiseisul väärinuks Flora penaltit – Martin Milleri pealelöök 16 meetrilt blokeeriti ja kui florakas ise jätkuolukorda tõttas, näis Brent Lepistu ta maha tõmbavat. Kristo Tohveri vile aga vaikis. Kas kontakt oli ja kas see oli penaltivääriline olukord, ei saa otse-eetris näidatud kolme kaamera pildi järgi kuidagi hinnata.