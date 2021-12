Elva kossulaeva tüüriv Timo Eichfuss pole Tartut südamest kaotanud: närvi ajab, et noored ei hinda, mismoodi nad võistkonda saavad 

Tosina aasta eest komeedina Eesti korvpallis läbi löönud Timo Eichfuss on tänaseks küll profikarjääri lõpetanud, aga ketsid on õnneks varnas vaid kujundlikult. Reaalsuses kuluvad tal need endiselt igapäevaselt ära, sest Elvas on vaja korraga rügada jumal teab kui mitmel rindel.