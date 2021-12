Frustreerunud Fury: kui saan aasta sportlase nominendiks, siis kaeban teid kohtusse 

Briti poksija Tyson Fury kukutas oktoobris Deontay Wilderi ning sai endale WBC ja The Ring maailmameistrivööd ning eeldatavasti on mees hetkel maailma parim raskekaallane. Nii soovib Suurbritannia rahvusringhääling atleedi nomineerida aasta parimaks sportlaseks, aga poksija ise ei soovi sellest midagi kuulda. „See ei tähenda minu jaoks midagi. Ma ei vaja seda ega taha seda. Kui nad mind nimekirja lisavad, siis peavad nad suhtlema mu advokaatidega. Andke see kellelegi, kes seda vajab. Mina seda ei vaja,” põrutas Fury briti ajalehele The Telegraph.