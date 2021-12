VIRTUAALNE ÜMARLAUD | Mis tõi Levadiale tiitli? Kas Flora oli euromängudest väsinud? Kohalikud korüfeed annavad aru! 

„Kuramus, sellega on ju igal alal nii, et kellel on lõpus kõige rohkem punkte, on esimene ja ongi kõik,“ edastas oma selge seisukoha Eesti koondise endine peatreener Rüütli. „Pikk hooaeg on selja taga, punkte on kaotatud sinna ja tänna ning neid on ka võidetud siit ja sealt – kui lõpuks keerad asja enda kasuks ja ütled, et seda ei vääri, siis pead küll päris enesepiitsutaja olema.“