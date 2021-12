Üle kuraditosina aasta rahvusvahelisel turniiril osalenud Eesti naiste hokikoondis teenis kohe võidu 

Eesti naiste jäähokikoondise peatreener Inguna Lukaševica ütles, et tal on hea meel, et koondis osales rahvusvahelisel turniiril. „Meil oli hea võimalus testida mitmeid selle hooaja koondise kandidaate. Turniiri esimesel päeval võistlesime Ukraina koondislastega, kes olid kindlasti väga tänuväärsed vastased, sest sealsesse koosseisu kuulus kolm sarnase tasemega vahetust ning neil oli vähemalt kolm tugevat liidrit, kelle rünnakuid üritasime takistada. Esile tõstaksin väravavaht Delen Schüle, kelle suurepärane mäng võimaldas meil edu saavutada,“ rääkis ta hokiliidu pressiteenistuse vahendusel.