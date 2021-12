VÕIMUVAHETUS? Hooaja esimestel sõitudel rootslannale alla jäänud Johaug: ma pole praegu heas vormis 

„Olen alati tahtnud võidu nimel võidelda ning nüüd suudan seda. Olen alati soovinud olla tipus ja endasse uskunud,“ ütles viie sõidu järel MK-sarja juhtiv 22aastane rootslanna Frida Karlsson Norra portaalile VG. „See hooaeg on juba olnud põnev. Arvan ja loodan, et see läheb nii edasi. Tunnen end hästi, olen stabiilne ja järgin võistlustel oma plaani. Olen üsna enesekindel.“

Norra suusakuninganna tunnistas peale koduradadel 0,3 sekundiga kaotamist, et ta pole kuigi heas seisus. „Ma pole praegu heas vormis. Olen sel sügisel panustanud pikkadele, mitte kõrge intensiivsusega treeningutele. Samuti pole ma saanud mägedes teha rahulikke treeningsõite, aga see on see, kuidas ma vormi saan,“ rääkis Johaug VG-le. „Tahaksin praegu olla tippvormis, aga mõnes mõttes on mul hea meel, et ma seda pole. Loodan, et jõuan tippvormi olümpiamängude ajaks.“