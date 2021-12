Toomas Vabamäe: Hamilton pole korraldanud selliseid sigadusi kui Verstappen 

KÕKS: Mõlemad tiitlipretendendid pääsesid avariist suuremate kadudeta ja nägid süüd rivaalil lasuvat. Foto: F1.com

Viimase 47 aasta kõige vingem vormel 1 hooaeg on jõudnud kulminatsiooni lävele. Sinises nurgas on väljakutsuja Max Verstappen, punases aga tiitlikaitsja Lewis Hamilton. Mõlemal on enne viimast etappi kirjas võrdselt 369,5 punkti, aga hollandlasel on kaukas üks etapivõit enam. „Kui mingisugune intsident peaks juhtuma, siis on edu Verstappenil,“ tõdeb vormelikommentaator Toomas Vabamäe.