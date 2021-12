Selge signaal: Djokovic sõidab Austraaliasse! 

Djokovic andis kuu aega tagasi teada, et temalt pole mõtet küsida, kas ta läheb Austraaliasse rekordilist 21 suure slämmi tiitlit püüdma või mitte. „Kui ametlikud tingimused ja nõuded Austraaliasse reisimiseks ning mängimiseks välja tulevad, siis ilmselgelt vaatan ma, mida saan isiklikult teha ja ühtlasi ka laiem punt mängijaid, sest ilmselgelt on seis Austraalias erinev kui enamikus maailmas,“ selgitas Djokovic, kes vähemalt sel hetkel polnud tõenäoliselt koroonavaktsiini saanud.

Teisipäeval avaldasid aga Sydneys toimuva ATP karikaturniiri korraldajad Serbia koondise nimekirja, kus Djokovic kenasti esimesel real kirjas. Megastaari nimi on eraldi välja toodud ka pressiteates – maailma esinumber on kohal!

Kas see tähendab, et Djokovic on lasknud end vaktsineerida? Vaevalt ta selle kohta ise midagi ütleb.

„Mängijad teavad tingimusi Austraaliasse tulekuks nii et kui nad mängivad ATP karikaturniiril, ootame, et kõik need mängijad tulevad ka Melbourne’i, et mängida Austraalia lahtistel,“ sõnas Larner.