Spordientusiastid toetavad nelja tulevikutegijat 135 000 euroga! 

Lõppenud olümpiatsüklis kuulus stipendiaatide sekka Katrina Lehis, kel nüüdseks on kodus Tokyo mängude kuld- ja pronksmedal. „Kui ma 2018. aastal Noored Olümpiale stipendiumi sain, siis olin ma just pärast emaks saamist tippsporti naasmas ning nii mõnigi kahtles, kas suudan veel tippu jõuda. Ma ei kuulunud epeenaiskonda ega polnud võitnud veel Euroopa meistritiitlit. Noored Olümpiale stipendiumi saamine kogu olümpiatsükliks andis nii palju positiivsest energiat, sest keegi uskus minusse. See pani rohkem pingutama ja süvendas ka endas usku, et ma suudan jõuda tippu,“ sõnas Lehis pressiteate vahendusel.

"Noored Olümpiale täidab Eesti spordimaastikul väga olulise tühimiku, toetades sellises vanuses sportlasi (18 kuni 23), kellel pole alati veel kõige rohkem ette näidata, kuid kellel on väga suur potentsiaal jõuda spordimaailma tippu. Proovime märgata talenti, kes jõuab kõige kaugemale, kuid on ilmselge, et iga meie panus on väga riskantne, sest noore sportlase karjääris võib väga palju äpardusi juhtuda. Alati sooviksime, et suudaksime koguda toetajatelt suurema stipendiumifondi, et toetada rohkemaid noori talente, sest neid kes seda vääriksid on kindlasti rohkem”, ütles sihtasutuse kaasasutaja Paavo Pauklin.

Stipendiumisummast kolmandik suunatakse taastumisprotseduuridesse, vaimse treeningu, meediaga suhtlemise, meeskonnajuhtimise ja toetajate leidmise koolitustesse.

„Kandidaatide hindamisel üritame aru saada, milline on sportlase isiklik võimekus jõuda spordimaailma tippu, milline on tugimeeskonna professionaalsus ja meie stipendiumiprogrammi mõju sportlase karjäärile. Meie stipendiumi puhul ei ole määrav, kui kaugele mõni kandidaat tänaseks jõudnud on, vaid pigem see, kuidas keegi on jõudnud tänasele tasemele ning kui palju on sportlases veel kasutamata ressursse tippu jõudmiseks“, sõnas Noored Olümpiale kaasasutaja Valdur Jaht.

Tänavusele Noored Olümpiale stipendiumikonkursile kandideeris 17 sportlast 15 erinevalt olümpiamängude individuaalalalt. Intervjuuvooru pääses kuus atleeti, kellest olümpiavõtija Gerd Kanter, spordipsüholoog Aave Hannus, treener Marko Albert, spordimanager Kadri Kallas, ettevõtja ja endine tippsportlane Tiit Rahkema ning Noored Olümpiale asutajad Valdur Jaht ja Paavo Pavuklin valisid välja neli.

Viktoria Vesso (20) võistleb maadluses -65kg kaaluklassis. Selle aasta U20 MM-il ja EM-il tuli Viktoria pronksmedalile ja lisaks on ta 3 kordne täiskasvanute ning 10 kordne noorteklasside Eesti meister. Viktoria puhul hindas komisjon kõrgelt tema sihikindlust ja pühendumust oma eesmärkide saavutamisele. Sportlasel ja tema meeskonnal oli väga selge arusaam, milliseid tegevusi on vaja teha, et jõuda oma arengus edasi, spordimaailma absoluutsesse tippu.

„Noored Olümpiale stipendium aitab mul treenida välismaal ning see on järgmise sammu astumiseks oluline, sest Eestis puuduvad hetkel võrdväärsed vastased“, ütles Vesso.