KARM HINNALIPIK: et raskekaalupoks saaks ülima valitseja, tuleb välja käia hiiglaslik summa 

Tyson Fury on arvamusel, et ta võiks järgmisena ette võtta Oleksandr Ussõki, et kõik raskekaalupoksi tiitlid koonduks ühe sportlase kätte. Ukrainlast ootab aga esmalt ees kordusmatš Anthony Joshuaga ja viimane on sellest nõus loobuma vaid väga kallilt.