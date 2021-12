EOK plaanib Pekingi taliolümpiale lähetada 20 sportlast 

EOK asepresidendi Erich Teigamägi sõnul seadis EOK tippspordikomisjon enne olümpiamänge konkreetsed eesmärgid oodatavate tulemuste näol ning need realiseeriti. „Üle hulga aja on meil rohkelt sportlasi TOP20 hulgas, täpsemalt 58% sportlastest. Saime üle 13 aasta juurde neli olümpiavõitjat, lisaks võitis Katrina Lehis pronksmedali. Seega on tippspordikomisjoni ettepanek hinnata Eesti koondise osalemist Tokyo olümpial väga heaks,“ ütles Teigamägi.